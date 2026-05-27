Liberi sguardi | vernissage della mostra di fotoreportage all' Istituto Antonello

Da messinatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 28 maggio alle 10:30 si svolge il vernissage della mostra di fotoreportage intitolata “Liberi sguardi” presso l'Istituto Antonello.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si terrà giovedì 28 maggio alle ore 10,30,il vernissage della mostra di fotoreportage dal titolo “Liberi sguardi”. L'evento rappresenta la conclusione del progetto di promozione socio-educativa "Obiettivo Giovane", promosso da Addiopizzo Messina e Wind of Change APS nell'ambito del Progetto "We. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Propagazioni - Sinfonie urbane", mercoledì 8 aprile vernissage della mostra di Fabrizio Giorgi da Symphony

Nuova mostra personale dell'artista Antonello Favata nella Bottega d'arte della camera di commercioL'artista teatino Antonello Favata presenta una nuova mostra personale intitolata “Amore” presso la Bottega d'arte della camera di commercio della...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web