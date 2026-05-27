Liberi sguardi | vernissage della mostra di fotoreportage all' Istituto Antonello
Il 28 maggio alle 10:30 si svolge il vernissage della mostra di fotoreportage intitolata “Liberi sguardi” presso l'Istituto Antonello.
Si terrà giovedì 28 maggio alle ore 10,30,il vernissage della mostra di fotoreportage dal titolo “Liberi sguardi”. L'evento rappresenta la conclusione del progetto di promozione socio-educativa "Obiettivo Giovane", promosso da Addiopizzo Messina e Wind of Change APS nell'ambito del Progetto "We. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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