Propagazioni - Sinfonie urbane mercoledì 8 aprile vernissage della mostra di Fabrizio Giorgi da Symphony

Il suo lavoro s'inserisce come una riflessione visiva sul rapporto tra immagine, ritmo e memoria urbana. La ricerca artistica di Giorgi si sviluppa tra pittura, collage e sperimentazione materica. Accanto alla pittura astratta geometrica, attraverso la quale indaga l'equilibrio dello spazio e la disciplina del colore, l'artista coltiva una pratica più libera e istintiva basata sul recupero di materiali e frammenti visivi provenienti dalla realtà quotidiana. La serie dedicata ai sassofonisti nasce dal recupero di manifesti pubblicitari legati alla musica, che sono strappati, selezionati e ricomposti sulla carta. Le figure dei musicisti emergono così come presenze vive all'interno della superficie pittorica, trasformandosi in icone contemporanee del linguaggio jazz. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

“Da Notre Dame a Grease”: a Palomar il vernissage della mostra fotografica con performance liveArezzo, 27 febbraio 2026 – – Racconto, spettacolo e partecipazione si incontrano mercoledì 4 marzo alle 21 a Palomar – Casa della cultura, con il...

Melograno Art Gallery, dal 19 al 25 febbraio la mostra di Lucio Pintaldi e Fabrizio GiorgiLa ricerca di Pintaldi si muove tra astrazione e figurazione, in un continuo dialogo tra impulso istintivo e costruzione formale.