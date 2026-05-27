Un attacco aereo israeliano ha colpito aree del Libano che non erano state coinvolte nei combattimenti precedenti, causando la morte di almeno 28 persone. Le esplosioni hanno devastato edifici residenziali e infrastrutture, con molte vittime tra i civili. La tregua annunciata si è interrotta, e nuove operazioni militari sono in corso nella regione. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa escalation improvvisa.

? Punti chiave Perché l'offensiva israeliana ha colpito zone precedentemente fuori dai combattimenti?. Come è possibile che l'accordo di Washington sia crollato così velocemente?. Quali nuovi obiettivi militari ha stabilito Netanyahu con questa manovra terrestre?. Cosa comporta lo spostamento del conflitto verso la Valle della Beqaa?.? In Breve Oltre cento feriti registrati tra sud Libano e Valle della Beqaa.. Nuova offensiva terrestre IDF colpisce aree oltre i confini stabiliti.. Accordo di Washington del 15 maggio risulta compromesso dalle violazioni.. Operazioni militari israeliane si estendono verso la Valle della Beqaa.. Ventotto morti... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, tregua saltata: 28 morti e nuova offensiva israeliana

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Gli USA bombardano per DIFESA lIran

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