Un’operazione militare israeliana ha interessato il Libano con un’intensa serie di attacchi aerei, provocando circa 300 vittime in appena dieci minuti. La vasta campagna di bombardamenti ha suscitato una forte condanna internazionale, in particolare da parte della Spagna, che ha espresso preoccupazione per la gravità dell’intervento. La situazione ha portato a un’escalation delle tensioni nella regione, con ripercussioni diplomatiche e politiche.

Il Libano è stato colpito da un’offensiva aerea senza precedenti da parte delle forze israeliane, con una concentrazione di fuoco che ha causato circa 300 vittime in soli dieci minuti, scatenando una durissima reazione diplomatica da parte della Spagna. Mentre il governo di Madrid accusa Benjamin Netanyahu di ignorare il diritto internazionale e la sicurezza regionale, l’instabilità si estende anche verso l’Iran, coinvolgendo infrastrutture strategiche e provocando risposte militari con droni verso altri stati mediorientali. L’escalation bellica e il fallimento del coordinamento diplomatico. La fragilità dell’accordo per interrompere i combattimenti tra Iran, Israele e Stati Uniti è emersa con brutale chiarezza nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, strage di 300 morti: l’offensiva israeliana accende il Medio

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