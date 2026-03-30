Libano nuova offensiva israeliana Ucciso soldato Unifil

In Libano, le operazioni militari israeliane continuano in alcune aree del paese. Durante gli scontri tra forze israeliane e Hezbollah, un soldato dell'Unifil è stato colpito da un proiettile e ha perso la vita. La zona interessata dagli scontri è stata teatro di tensioni e azioni militari nelle ultime ore.

Prosegue l’offensiva israeliana in Libano. Un soldato dell’Unifil è stato ucciso da un proiettile, in una zona dove erano in corso scontri contro gli Hezbollah. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Libano, nuova offensiva israeliana. Ucciso soldato Unifil Articoli correlati Libano, detriti di razzi di Hezbollah sulla base italiana Unifil: «Nessun soldato ferito»Detriti di razzi sono caduti nel tardo pomeriggio di oggi sulla base italiana della missione Unifil in Libano. Ucciso un peacekeeper della missione UNIFIL in LibanoL’UNIFIL, la missione delle Nazioni Unite in Libano, ha riferito che domenica uno dei suoi peacekeeper ha perso la vita a causa dell’esplosione di un... Libano, nuova offensiva israeliana. Ucciso soldato Unifil Altri aggiornamenti su Libano nuova offensiva israeliana... Temi più discussi: Israele vuole assumere il controllo del sud del Libano fino al fiume Litani; L'Iran pone sei condizioni per la fine della guerra. Massiccia offensiva dell'Idf sul Libano; Libano, nuovi raid di Israele e missili da Hezbollah; Beirut, nuovi raid israeliani nel quartiere di Dahiyeh. Libano, nuova offensiva israeliana: colpito centro di BeirutUna nuova serie di raid israeliani ha colpito Beirut, incluso il quartiere centrale di Bachoura, causando almeno sei morti e 24 feriti, mentre altre 14 persone hanno perso la vita in diversi raid nel ... tg24.sky.it Netanyahu rilancia l'invasione del sud del Libano e amplia l'area occupata dai militari di Tel AvivBenjamin Netanyahu ha dichiarato che le forze israeliane stanno ampliando una cosiddetta zona cuscinetto nel sud del Libano, mentre prosegue l’offensiva contro Hezbollah. globalist.it SOLDATO DELLE FORZE DI PACE UNIFIL UCCISO IN LIBANO | Giacarta chiede un’indagine leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/30/soldato-delle-forze-di-pace-dellunifil-ucciso-in-libano-giacarta-chiede-unindagine - facebook.com facebook Un peacekeeper delle Nazioni Unite è stato ucciso nel sud del Libano x.com