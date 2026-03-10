L’esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per le aree meridionali del Libano, prevedendo possibili attacchi nelle città di Tiro e Sidone. Nel frattempo, l’ambasciata degli Stati Uniti ha consigliato ai cittadini di lasciare la regione immediatamente. La situazione si sta sviluppando rapidamente e le autorità avvisano la popolazione di prepararsi a eventuali operazioni militari.

L’Idf ha emesso un ordine di evacuazione per alcuni edifici nelle città costiere libanesi di Tiro e Sidone, in vista di attacchi aerei contro le infrastrutture di Hezbollah. “Le Idf colpiranno le infrastrutture militari appartenenti all’organizzazione terroristica Hezbollah”, afferma il portavoce, il colonnello Avichay Adraee. I civili nella zona hanno ricevuto istruzioni di tenersi a una distanza di almeno 300 metri dagli edifici. L’Idf ha ordinato l’evacuazione urgente del Libano meridionale: il portavoce Avichay Adraee ha annunciato che Israele sta agendo “con la forza” contro Hezbollah a sud del fiume Litani. “Ribadiamo il nostro appello urgente affinché evacuiate immediatamente le vostre case e vi dirigiate immediatamente a nord del fiume Litani”, scrive su X. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'Idf ordina l'evacuazione del sud del Libano: imminenti raid sulle città di Tiro e Sidone. L'ambasciata Usa ai suoi cittadini: "Andate via"

