Un attacco aereo israeliano ha colpito Beirut, uccidendo circa 600 sospetti terroristi. L’operazione è avvenuta nel contesto di un’escalation militare, con i droni di Hezbollah che hanno partecipato alle schermaglie. La decisione di lanciare l’Operazione Frecce di Fuoco è stata presa in un momento di tensione crescente, senza che siano stati resi noti i dettagli delle negoziazioni diplomatiche in corso.

? Punti chiave Come influisce l'uso dei droni di Hezbollah sui negoziati diplomatici?. Perché Netanyahu ha scelto proprio ora di lanciare l'Operazione Frecce di Fuoco?. Quale ruolo giocano gli Stati Uniti nel sabotaggio degli accordi Iran-USA?. Chi spinge il governo israeliano verso una linea militare ancora più dura?.? In Breve Hezbollah ha lanciato oltre 1.000 droni e 700 razzi contro Israele negli ultimi otto giorni.. Ministri Ben Gvir e Smotrich spingono per intensificare l'offensiva militare nel Paese dei Cedri.. Lindsey Graham critica l'accordo USA-Iran per possibili benefici a Hezbollah e milizie in Iraq.. Attacchi avvenuti tra lunedì 25 e martedì 26 maggio durante il Giorno della Liberazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, Israele colpisce Beirut: 600 terroristi sterminati

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Israel Strikes Beirut: Israel Bombs Lebanon, 920 Killed, 10 Lakh Displaced; Schools Turn Shelters

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