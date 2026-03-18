Israele ha condotto due attacchi aerei nel Libano, colpendo il centro di Beirut e causando vittime e feriti tra i civili. In risposta, l’Iran ha diramato una comunicazione in cui avverte il mondo riguardo a una possibile escalation. La situazione si sviluppa con una serie di azioni militari nella regione, mentre le autorità libanesi e israeliane mantengono un atteggiamento di cautela.

Si continua a combattere in Medio Oriente. Due raid israeliani sul centro di Beirut hanno ucciso e ferito diverse persone in Libano. Intanto Teheran avvisa sulle conseguenze della guerra che “colpiranno tutti”. Gli Usa attaccano siti iraniani lungo lo stretto di Hormuz. L’Iran lancia bombe su Tel Aviv in Israele, missili anche su Doha e Dubai. Il bombardamento nel centro del Libano Droni contro Arabia Saudita ed Emirati La minaccia dell'Iran Raid Usa lungo lo stretto di Hormuz Il bombardamento nel centro del Libano Israele ha colpito senza preavviso un quartiere del centro di Beirut, con anche i sobborghi meridionali della capitale libanese bombardati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Israele bombarda il Libano e colpisce il centro di Beirut, la minaccia di Teheran al mondo

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