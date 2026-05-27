Almeno 33 persone sono state uccise e 41 sono rimaste ferite nei bombardamenti aerei condotti nelle ultime ore in Libano. Le forze armate di Israele hanno effettuato raid nelle zone interessate. Nessun dettaglio su eventuali responsabilità o obiettivi è stato fornito. La situazione rimane tesa con un alto numero di vittime tra i civili.

Almeno 33 persone sono state uccise e 41 sono rimaste ferite nei bombardamenti aerei condotti nelle ultime ore in Libano dalle forze armate di Israele (Idf). Il bilancio delle vittime è stato confermato in una nota diramata dal Centro operativo per le emergenze sanitarie del ministero della Salute di Beirut, citata dall’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna. I raid aerei condotti dall’Idf hanno colpito cinque diverse località nel sud del Libano, dove Tel Aviv ha intensificato la sua offensiva contro il gruppo armato sciita Hezbollah, che dal 2 marzo ha ricominciato a lanciare missili e droni sul nord di Israele in solidarietà con l’Iran. Almeno 14 persone, compresi due minori, sono stati uccisi e altre 16, compresi 5 minori, sono rimasti feriti a Burj el-Shamali, a tre chilometri a est dalla città di Tiro. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Libano: 33 morti e 41 feriti negli ultimi raid di Israele

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Death toll in Lebanon climbs to 1,238 amid Israeli attacks

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