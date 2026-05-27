Nelle ultime ore, le forze armate israeliane hanno condotto raid aerei in Libano, causando almeno 31 morti e 40 feriti. Le operazioni sono state eseguite con attacchi aerei nelle aree del paese. I dati sono stati confermati da fonti ufficiali e indicano un bilancio di vittime e feriti. Non sono stati forniti dettagli sulle località colpite o sulle modalità specifiche degli attacchi.

Almeno 31 persone sono state uccise e 40 sono rimaste ferite nei bombardamenti aerei condotti nelle ultime ore in Libano dalle forze armate di Israele (Idf). Il bilancio delle vittime è stato confermato in una nota diramata dal Centro operativo per le emergenze sanitarie del ministero della Salute di Beirut, citata dall’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna. I raid aerei condotti dall’Idf hanno colpito cinque diverse località nel sud del Libano, dove Tel Aviv ha intensificato la sua offensiva contro il gruppo armato sciita Hezbollah, che dal 2 marzo ha ricominciato a lanciare missili e droni sul nord di Israele in solidarietà con l’Iran. Almeno 14 persone, compresi due minori, sono stati uccisi e altre 16, compresi 5 minori, sono rimasti feriti a Burj el-Shamali, a tre chilometri a est dalla città di Tiro. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Libano: 31 morti e 40 feriti negli ultimi raid di Israele

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Death toll in Lebanon climbs to 1,238 amid Israeli attacks

Notizie e thread social correlati

Iran, la guerra in diretta: negoziati in stallo dopo i raid Usa. Israele avanza in Libano, 31 morti: “Ucciso capo militare di Hamas”Dopo i raid notturni degli Stati Uniti contro basi militari in Iran, i negoziati tra le due parti sono rimasti in stallo.

Beirut sotto attacco: 300 tra morti e feriti. Perché Israele continua i raid (e il Libano resta fuori dalla tregua)Nel contesto di un conflitto che coinvolge Israele e gruppi armati, Beirut ha subito un'intensa serie di attacchi, con circa 300 persone tra morti e...

Temi più discussi: Libano, salgono a 3.150 i morti dall'inizio della guerra: evacuati 10 villaggi al sud; Israele ha intensificato i bombardamenti sul Libano; Media Israele, ucciso capo dell’ala militare di Hamas; Libano, 'almeno 10 morti in un raid israeliano nel sud'.

Israele estende le operazioni di terra in Libano. 31 morti e 40 feriti nel Sud: lo riporta il Ministero della Salute libanese. Nel video il reporter Hadi Hoteit a Doueir, vicino a Nabatieh. Tra le vittime anche le sorelle di un amico della Protezione Civile che è con l x.com

Iran, la guerra in diretta: negoziati in stallo dopo i raid Usa. Israele avanza in Libano, 31 morti: Ucciso capo militare di HamasLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: I negoziati tra Usa e Iran sono in stallo dopo i raid notturni Usa contro basi militari di Teheran ... fanpage.it

Guerra in Iran, Israele: Ucciso il nuovo capo militare di Hamas. Nuovi raid a Gaza e in LibanoL'esercito israeliano afferma di aver eliminato il nuovo comandante militare di Hamas. Gli aggiornamenti dal conflitto. ilfattoquotidiano.it