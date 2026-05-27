L’ho imparato a scuola bambina di 9 anni salva la madre colpita da malore improvviso | succede a Savona

A Savona, una bambina di nove anni ha salvato la madre dopo che questa si è sentita male improvvisamente. La bambina ha agito seguendo le istruzioni apprese a scuola, chiamando i soccorsi e cercando di mantenere la calma. I paramedici sono intervenuti sul posto e hanno portato la donna in ospedale. La bambina è rimasta con la madre fino all’arrivo dei soccorsi.

A Savona una bambina di nove anni ha salvato la madre colpita da un grave e improvviso malore. L’episodio si è verificato venerdì scorso. La piccola, indicata dal quotidiano Il Secolo XIX con il nome di fantasia Anna per tutelarne la privacy, si trovava da sola in casa quando la donna ha perso improvvisamente conoscenza, accasciandosi sul pavimento. Mantenendo la lucidità, la bambina ha subito contattato il 112, fornendo con precisione agli operatori l’indirizzo esatto e i sintomi della madre, permettendo così l’invio immediato di un’ambulanza in codice rosso. Dopo aver allertato la centrale operativa, Anna si è affacciata alla finestra gridando per chiedere ulteriore aiuto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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