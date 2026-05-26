Liala Antonino, figlia di Licia Colò e Alessandro Antonino, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Ha detto di aver imparato dalla madre la curiosità e dal padre la capacità di cavarsela da sola. Inoltre, ha spiegato di aver ereditato dal padre il senso pratico e una naturale attitudine per gli affari.

La figlia di Licia Colò ha parlato a Corriere della Sera. Figlia di Licia Colò e Alessandro Antonino, Liala racconta, a Corriere della Sera, di aver ereditato dal padre il senso pratico e una naturale predisposizione per gli affari. Con ironia cita spesso la madre, che direbbe di lui che “saprebbe vendere il ghiaccio pure al Polo Nord”. Da Licia, invece, sente di aver preso soprattutto la curiosità e la voglia di scoprire il mondo, qualità che oggi coltiva studiando Scienze della comunicazione a Tor Vergata, indirizzo giornalismo. A vent’anni, però, non si considera soltanto una studentessa. Dopo l’esperienza televisiva a BellaMa’, oggi conduce il format Vite che ispirano altre vite nel podcast Pianeta B12 e sta ultimando il suo primo libro, dedicato alle esperienze vissute durante i viaggi in solitaria. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Liala Antonino: “Da mia madre ho imparato la curiosità, da mio padre la forza di cavarmela”

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