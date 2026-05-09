Chioggia studentessa di 17 anni salva l’amica colpita da crisi epilettica sul bus per la scuola Il plauso delle istituzioni

Da orizzontescuola.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattina a Chioggia si è trasformata in un momento di tensione quando una studentessa di 17 anni ha assistito a un’amica colpita da crisi epilettica sul bus. La ragazza ha subito prestato soccorso, contribuendo a gestire la situazione fino all’arrivo dei soccorsi. Le istituzioni locali hanno espresso apprezzamento per il comportamento della giovane, che ha mostrato prontezza e attenzione in un episodio improvviso.

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Una normale mattina si è trasformata in un momento di grande apprensione per i passeggeri di un pullman diretto a scuola a Chioggia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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