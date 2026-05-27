Lezione persiana

Da lanotiziagiornale.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le trattative tra Stati Uniti e Iran sono attualmente in stallo, con segnali alterni di avanzamenti e rallentamenti. Le negoziazioni sono state interrotte più volte nelle ultime settimane, senza un accordo definitivo. Le parti continuano a discutere su questioni chiave, ma non ci sono ancora risultati concreti. La situazione rimane incerta, con nessuna delle due parti che ha annunciato una ripresa ufficiale dei negoziati.

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I negoziati di pace tra Usa e Iran ondeggiano come una banderuola: ora c’è il sole e poco dopo piove. Ogni giorno così. Ma alla fine, chi ha vinto la guerra? Ovidio Nelli via email Gentile lettore, la banderuola dipende dal fatto che Trump non è una persona seria, mente, minaccia distruzioni mai viste, vanta forze che non ha e soprattutto cerca di vendere come una vittoria quella che è una batosta per lui e per Israele. Badi, l’Iran ha sofferto e soffrirà ancora se riprenderanno i combattimenti, ma ha dimostrato che può tener testa a due bestie da guerra come Usa e Israele, che si credevano invincibili. Un’inchiesta della Cnn ha scoperchiato cose che il Pentagono e Trump tenevano nascoste e cioè che già dopo la prima settimana di guerra gli Usa avevano subìto “danni senza precedenti”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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