Siringhe copertoni cemento e una persiana rotta | il bottino dei volontari nelle spiagge

Durante la giornata dedicata al mare, quaranta volontari hanno partecipato a un'operazione di pulizia nelle spiagge e nelle scogliere di Nervi, Murcarolo e Priaruggia. Sono stati raccolti vari rifiuti tra cui siringhe, copertoni, pezzi di cemento e una persiana rotta. L'iniziativa si inserisce nella campagna di Legambiente volta a mantenere puliti i fondali e le spiagge della zona.

In occasione della giornata del Mare e della campagna di Legambiente per le spiagge e i fondali puliti, 40 volontari hanno ripulito dai rifiuti le spiagge e le scogliere di Nervi, Murcarolo e Priaruggia.In circa tre ore di lavoro il “bottino” finale è stato di 100 chili di rifiuti tra mozziconi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Campania, detenuti e volontari in campo per ripulire spiagge e territoriTempo di lettura: 3 minutiRestituire decoro a spiagge, strade e luoghi simbolici, ma soprattutto costruire percorsi concreti di inclusione e...