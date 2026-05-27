A Bruxelles ormai sono più che convinti del fatto che l’avanzata del Dragone vada fermata il prima possibile. Ancor di più lo sono gli industriali che ogni giorno lottano contro una concorrenza che definire ormai sleale è un eufemismo. Le parole del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, risuonate in occasione dell’ultima assemblea, stanno lì a testimoniarlo. Bisogna fare in fretta, prima che la storia industriale europea viva solo di ricordi. Come raccontato da questo giornale, pochi giorni fa cinque governi, Italia, Francia, Spagna, Olanda e Lituania hanno chiesto informalmente alla Commissione europea di accelerare nella messa a terra di una regolamentazione che obblighi le aziende del continente a comprare materie prime e prodotti finiti made in Europe in misura non minore del 40%. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Europa vuole meno Cina. Ma la Germania no

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