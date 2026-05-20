Auto chimica e aerei | così la Cina sta sostituendo la Germania e l' Europa non ha difese

Negli ultimi anni, la Cina ha intensificato lo sviluppo di settori come l'auto, la chimica e l’aeronautica, riducendo progressivamente la dipendenza dalla Germania. La presenza di aziende cinesi in questi comparti è cresciuta, con investimenti e produzioni che si sono espanse anche in Europa, mettendo in discussione il ruolo storico della Germania come principale fornitore e innovatore. La situazione evidenzia come il mercato europeo sia meno protetto di fronte alle strategie di espansione del colosso asiatico.

La Germania, il principale motore della crescita economica del vecchio continente, è da tempo considerata il grande malato d'Europa. Stime del Pil al ribasso e crisi dell'industria non sono che i sintomi di una patologia che viene da lontano, precisamente dalla Cina. Pechino in poco più di due. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ASTEROID RUSH: Can We Stop the Next Great Extinction

Sullo stesso argomento

L’invasione silenziosa: ecco come (e perché) la Cina sta comprando le fabbriche d’auto d’EuropaIn principio fu il Green deal, quando l’Unione europea aprì la finestra da cui è entrata l’industria cinese del clean tech, cioè pannelli solari e...

La Cina è fragile e l’Europa ha una finestra, che sta però per chiudersiPer anni la narrativa dominante nelle cancellerie europee è stata questa: la Cina cresce, avanza, è inarrestabile.

Tra terra e cielo, auto e aerei storici a VeronaTra biplani d’epoca e motori leggendari, l’aeroporto di Boscomantico si trasforma in un viaggio nel 900 dove tecnica e memoria decollano insieme ... ruoteclassiche.quattroruote.it

I veicoli più grandi del mondo: auto, moto, camion, navi, aerei e razzi da recordDopo avere visto quali sono i veicoli più veloci mai realizzati dagli esseri umani, è l'ora di andare alla scoperta dei mezzi più grandi della storia. Un insieme di oggetti quantomai eterogeneo, che ... gazzetta.it