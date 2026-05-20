Auto chimica e aerei | così la Cina sta sostituendo la Germania e l' Europa non ha difese

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, la Cina ha intensificato lo sviluppo di settori come l'auto, la chimica e l’aeronautica, riducendo progressivamente la dipendenza dalla Germania. La presenza di aziende cinesi in questi comparti è cresciuta, con investimenti e produzioni che si sono espanse anche in Europa, mettendo in discussione il ruolo storico della Germania come principale fornitore e innovatore. La situazione evidenzia come il mercato europeo sia meno protetto di fronte alle strategie di espansione del colosso asiatico.

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La Germania, il principale motore della crescita economica del vecchio continente, è da tempo considerata il grande malato d'Europa. Stime del Pil al ribasso e crisi dell'industria non sono che i sintomi di una patologia che viene da lontano, precisamente dalla Cina. Pechino in poco più di due. 🔗 Leggi su Today.it

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