L’ambasciatore ha commentato che la Cina desidera mantenere la stabilità, ma ha aggiunto che l’ex presidente statunitense sembra non voler comprendere questa posizione. La visita si è svolta in un clima teso e si è conclusa senza accordi o passi avanti significativi. La discussione si è concentrata sulle relazioni tra i due paesi, evidenziando differenze di approccio e di prospettive.

Roma, 8 maggio 2026 – Una visita difficile, alla quale Donald Trump arriva senza risultati concreti. L’Ambasciatore Riccardo Sessa, oggi presidente della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (Sioi) già ambasciatore a Teheran e Pechino, ha spiegato quanto pesi il conflitto in corso fra Stati Uniti, Israele e Iran nelle relazioni fra Washington e Pechino. Ambasciatore Sessa, tra pochi giorni (14-15 maggio) Trump sarà in Cina ma non è stata resa nota l’agenda degli incontri. come interpretare questa scelta? “Da diplomatico continuo a pensare che meno si anticipano i contenuti di un vertice tra grandi potenze, meglio è. Altrimenti si creano aspettative che rischiano di trasformarsi in delusioni o in letture distorte dei risultati.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ambasciatore Sessa: “La Cina vuole stabilità. Ma Trump non vuole capire”

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