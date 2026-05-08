L’ambasciatore Sessa | La Cina vuole stabilità Ma Trump non vuole capire
L’ambasciatore ha commentato che la Cina desidera mantenere la stabilità, ma ha aggiunto che l’ex presidente statunitense sembra non voler comprendere questa posizione. La visita si è svolta in un clima teso e si è conclusa senza accordi o passi avanti significativi. La discussione si è concentrata sulle relazioni tra i due paesi, evidenziando differenze di approccio e di prospettive.
Roma, 8 maggio 2026 – Una visita difficile, alla quale Donald Trump arriva senza risultati concreti. L’Ambasciatore Riccardo Sessa, oggi presidente della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (Sioi) già ambasciatore a Teheran e Pechino, ha spiegato quanto pesi il conflitto in corso fra Stati Uniti, Israele e Iran nelle relazioni fra Washington e Pechino. Ambasciatore Sessa, tra pochi giorni (14-15 maggio) Trump sarà in Cina ma non è stata resa nota l’agenda degli incontri. come interpretare questa scelta? “Da diplomatico continuo a pensare che meno si anticipano i contenuti di un vertice tra grandi potenze, meglio è. Altrimenti si creano aspettative che rischiano di trasformarsi in delusioni o in letture distorte dei risultati.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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