La sfida dell' impresa tra territorio ed Europa | Letizia Moratti incontra sindaci imprenditori e candidati

A Palazzo Falck si è svolto un incontro tra Letizia Moratti, europarlamentare di Forza Italia ed ex sindaco di Milano, e rappresentanti locali. L’appuntamento ha visto la partecipazione di sindaci, imprenditori e candidati, in un momento di confronto e formazione politica. L’evento ha portato alla luce le questioni legate alle sfide tra il territorio e l’Europa, con discussioni sui temi di attualità e sviluppo locale.

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