La sfida dell' impresa tra territorio ed Europa | Letizia Moratti incontra sindaci imprenditori e candidati
A Palazzo Falck si è svolto un incontro tra Letizia Moratti, europarlamentare di Forza Italia ed ex sindaco di Milano, e rappresentanti locali. L’appuntamento ha visto la partecipazione di sindaci, imprenditori e candidati, in un momento di confronto e formazione politica. L’evento ha portato alla luce le questioni legate alle sfide tra il territorio e l’Europa, con discussioni sui temi di attualità e sviluppo locale.
Palazzo Falck ha ospitato un atteso momento di confronto e formazione politica che ha visto protagonista Letizia Moratti, Europarlamentare di Forza Italia ed ex sindaco di Milano. L’incontro, aperto dal segretario provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi, ha visto la partecipazione attiva di.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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