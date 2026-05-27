Da sabato, Acquaworld apre le sue strutture per la stagione estiva, includendo scivoli e baie tropicali. Il parco acquatico e benessere, situato a Concorezzo, è attivo tutto l’anno e quest’anno celebra il suo 15° anniversario. La struttura offre aree interne ed esterne dedicate a divertimento e relax, con l’apertura anticipata dell’estate rispetto agli anni precedenti.

Da sabato comincia l’estate di Acquaworld, l’unico parco acquatico e benessere indoor e outdoor in Italia aperto tutto l’anno che quest’anno compie 15 anni a Concorezzo. Durante il ponte del 2 giugno saranno aperti la “ Tiki Bay “, con spazi esterni del parco ispirati ai resort tropicali, e “ Blue Paradise “, laguna tropicale da 800 metri quadrati inaugurata un anno fa. Per gli amanti del divertimento acquatico - nell’area da 20mila metri quadrati di superficie - riaprono anche gli scivoli della Maki Maki Tower e Kaora. Sul fronte food & beverage salgono a nove i punti ristoro del parco grazie all’apertura di due nuovi chioschi: uno dedicato ai gelati e uno pensato per cocktail, aperitivi e drink direttamente sulla spiaggia di Tiki Bay. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’estate in anticipo ad Acquaworld. Aprono scivoli e baie tropicali

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