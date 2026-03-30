Acquaworld chiude prima e rimborsa i biglietti tutti fuori in anticipo | Problema tecnico

Domenica 29 marzo, il parco acquatico indoor di Concorezzo ha chiuso prima del previsto a causa di un guasto tecnico. Chi aveva acquistato un biglietto ha ricevuto il rimborso. La chiusura si è verificata nel corso della giornata, interrompendo le attività di scivoli e onde per i visitatori presenti. Non sono stati segnalati altri eventi o danni legati all’incidente.

L'annuncio del parco acquatico indoor vicino a Milano. Che cosa è accaduto Chiusura anticipata ad Acquaworld, per un guatso tecnico. Domenica 29 marzo per chi aveva deciso di trascorrere la giornata in acqua, tra scivoli e onde, nel grande parco acquatico indoor di Concorezzo (Monza e Brianza) alle porte di Milano, il divertimento è finito in anticipo. Acquaworld infatti ha chiuso prima, invitando tutti gli ospiti a uscire e sgomberando la struttura per un “guasto tecnico alla vasca ad onde”. Come reso noto dalla stessa direzione del parco acquatico, con un comunicato arrivato nella serata di domenica, si è deciso di interrompere le attività a causa di un guasto tecnico che ha interessato la vasca a onde, l’attrazione principale della struttura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Acquaworld chiude prima (e rimborsa i biglietti), tutti fuori in anticipo: "Problema tecnico" Articoli correlati Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti di prima categoria (top 5): tutti i vincitoriQuali sono i biglietti vincenti (vincitori) della Lotteria Italia 2026 estratti stasera, martedì 6 gennaio, in diretta tv su Rai 1? Nel corso della... Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti di prima, seconda, terza e quarta categoriaRoma, 7 gennaio 2026 - La Lotteria Italia regala il primo premio da 5 milioni di euro a Roma con il biglietto serie T 270462. Una selezione di notizie su Acquaworld chiude Argomenti discussi: Acquaworld chiude prima (e rimborsa i biglietti), tutti fuori in anticipo: Problema tecnico; Acquaworld, chiusura anticipata per guasto tecnico alla vasca ad onde. Acquaworld, chiusura anticipata per guasto tecnico alla vasca ad onde(mi-lorenteggio.com) Concorezzo, 29 marzo 2026 – In data odierna il Parco acquatico Acquaworld ha disposto la chiusura anticipata a seguito di un problema tecnico alla vasca ad onde, principale attraz ... mi-lorenteggio.com