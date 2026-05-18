Acquaworld assume personale per l’estate

Acquaworld, il parco acquatico situato nel milanese, ha annunciato l'avvio di un nuovo piano di assunzioni per la stagione estiva. La struttura, aperta tutto l'anno e dotata di piscine sia indoor che outdoor, sta cercando personale per coprire diverse posizioni. L'azienda ha comunicato che le selezioni riguarderanno figure professionali varie, senza specificare i ruoli o i requisiti richiesti. La ricerca di nuovi dipendenti si inserisce nell'obiettivo di garantire il funzionamento ottimale delle attività durante i mesi più caldi.

UN NUOVO piano di assunzioni è stato avviato da Acquaworld, parco acquatico aperto tutto l’anno nel milanese con piscine indoor e outdoor. Ben cento sono le posizioni aperte e la nuova campagna di recruiting è stata avviata in vista della stagione estiva. Le selezioni riguardano profili operativi, tecnici e addetti ai servizi, con opportunità rivolte sia a candidati con esperienza sia a persone alla prima occupazione. Il piano di inserimenti interessa diverse aree del parco acquatico (in foto un bagnino) e benessere e punta a rafforzare gli organici nei mesi di maggiore affluenza. Le figure professionali richieste sono: quaranta Assistenti bagnanti per i quali è richiesta la maggiore età, predisposizione al contatto con il pubblico e disponibilità al lavoro su turni, weekend compresi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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