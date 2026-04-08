Il bilancio della Giunta Opere da 60 milioni Spesa welfare esplosa e più sicurezza in città

Il bilancio della Giunta mostra un investimento di circa 60 milioni di euro in opere pubbliche. La spesa destinata al welfare è aumentata significativamente rispetto agli anni precedenti, mentre sono stati rafforzati gli interventi per la sicurezza in città. Questi dati sono stati presentati senza finalità di propaganda, con l’obiettivo di fornire una panoramica concreta delle risorse allocate e delle priorità adottate dall’amministrazione.

"Non vogliamo creare uno spot elettorale, ma offrire uno strumento di comunicazione basato su dati di fatto estratti dagli atti ufficiali dell’ente, come il bilancio o il piano triennale delle opere pubbliche, un documento redatto interamente dal personale interno del Comune per evitare di spendere soldi pubblici in brochure elettorali". L’Amministrazione comunale, per voce del sindaco Lorenzo Radice, ha presentato così la “Restituzione alla cittadinanza del mandato 2020-2026”, documento che, anche in buona fede, non può fare a meno di ricoprire proprio quella funzione, negata ma inevitabilmente collegate al prossimo voto. Tutti gli assessori della Giunta hanno riassunto per la loro parte il documento, che identifica il lavoro fatto e che è stato pubblicato on line chiudendo il cerchio della comunicazione con i cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il bilancio della Giunta. Opere da 60 milioni. Spesa welfare esplosa e più sicurezza in città Bilancio 2026–2028, il Consiglio comunale di Napoli approva: più risorse per welfare, scuole e cittàVia libera dell’Aula del Consiglio comunale di Napoli allo schema di bilancio di previsione 2026–2028: conti in riequilibrio, rafforzamento dei... Infrastrutture, messa in sicurezza da più di 700 milioni: "Senza fondi si rischia il blocco della città"Regione Liguria e Autorità portuale pagheranno i monitoraggi di ponti e impalcati in città, ma resta ancora il rebus dei soldi per la messa in... Temi più discussi: Il bilancio della Giunta. Opere da 60 milioni. Spesa welfare esplosa e più sicurezza in città; Bilancio di fine mandato, Ghinelli: Buon risultato. Lasciamo una città più internazionale; Barcellona, la giunta approva il piano triennale dei lavori pubblici e ora serve il bilancio; Bilancio di fine mandato Ghinelli: Conti in ordine, investimenti e servizi. Una città più forte dopo anni complessi. Il bilancio della Giunta. Opere da 60 milioni. Spesa welfare esplosa e più sicurezza in cittàLegnano, tutti gli interventi in un documento destinato ai cittadini Non uno spot elettorale, ma un momento in cui si tira la riga. ilgiorno.it Bilancio di fine mandato, Ghinelli: Buon risultato. Lasciamo una città più internazionaleIl sindaco: Arezzo non è insicura ma la percezione della sicurezza dei cittadini non è quella da loro auspicata. Spero in un rapporto ancora più stretto tra le forze dell'ordine col nuovo comandante. arezzonotizie.it Da questa mattina stiamo continuando con le opere di sgombero da frane che questi 3 giorni di pioggia ha causato nonostante siamo alla vigilia di Pasqua! Sarebbe facile chiudere “sempre tutto” , noi invece siamo sempre sul territorio h 24. L’amministrazione - facebook.com facebook