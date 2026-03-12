Per l’autunno-inverno 2026, le passerelle mostrano orecchini di grandi dimensioni che catturano l’attenzione, mescolando elementi moderni a richiami storici. I designer puntano su gioielli che, pur essendo semplici nel look, assumono un ruolo centrale, creando un contrasto tra minimalismo e teatralità. Basta un accessorio per trasformare un outfit semplice in qualcosa di sorprendente.

Il look si semplifica, il gioiello si fa teatrale. E basta poco per dare anche all’outfit più minimal un effetto mozzafiato. Ecco perché gioire della tendenza maxi che, sulle passerelle autunno inverno 2026 2027, ha trasformato gli orecchini in sculture à-porter. Con un’attitude diversa rispetto al passato. Sotto le luci della ribalta delle sfilate sono soprattutto la costruzione del volume, le forme plastiche e il modo in cui il gioiello dialoga con il viso. Il riferimento agli anni 80 resta evidente, ma viene infuso di riferimenti al mondo dell’arte moderna e contemporanea. Il risultato è un accessorio forte, ma raffinato, pensato per dare carattere anche ai look più semplici. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sculture da indossare, pezzi che stupiscono ed echi dal passato. Gli orecchini grandi risplendono sulle passerelle dell'autunno inverno 2026

Articoli correlati

Settembre 2026: tra fioriture urbane, venti di mare e tradizioni che risplendono al primo sole dell’autunno.Il primo sole dell’autunno, che inizia a scaldare i paesaggi in un’esplosione di colori vividi, segna l’arrivo di un’atmosfera nuova in diverse parti...

Le borse più belle del prossimo Autunno-inverno, avvistate sulle passerelle della Milano Fashion WeekIn passerella convivono modelli rigorosi e quasi architettonici con borse più decorative, ricche di texture, ricami e superfici lavorate.

Altri aggiornamenti su Sculture da indossare pezzi che...

Discussioni sull' argomento Le sculture da indossare di Misha Kahn; A Grosio c’è un castello che ricorda Gaudì: come visitare la Casa Batllò della Valtellina.

Sculture fai da te con oggetti riciclati: 4 idee belle (e facili) ideali per chi ha un animo creativo!Ti affascinano le figure geometriche e l’arte astratta? Il cartone è il materiale ideale per creare sculture decorative spettacolari e originali. Basta recuperare scatole di cartone e ritagliarle in ... greenme.it

Sculture da indossareGioielli che si collocano al crocevia tra arte, design e artigianato grazie a forme, volumi e lavorazioni che raccontano di una spiccata progettualità. Per gli amanti del design, ma non solo Una ... living.corriere.it

( - ) ` da molti ritenuto genovese per le sue numerose sculture private (monumenti funerari) e pubbliche presenti a Genova, in particolare quella di Garibaldi (1893) - facebook.com facebook