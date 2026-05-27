L' estate è alle porte Puma | Chiesto un presidio della polizia municipale per Addaura Arenella e Vergine Maria
Un consigliere comunale ha presentato una richiesta ufficiale per attivare un presidio estivo della polizia municipale e incrementare i controlli nelle borgate marine di Addaura, Arenella e Vergine Maria. La proposta riguarda specificamente le zone costiere, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza durante il periodo estivo. La richiesta è stata trasmessa alle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sulle risposte o sui tempi di attuazione.
“Ho trasmesso una richiesta formale per l’attivazione di un presidio estivo di polizia municipale - afferma il consigliere comunale Natale Puma - e di controlli mirati nelle borgate marinare Addaura, Arenella e Vergine Maria. Con l’arrivo della stagione estiva, infatti, queste zone vengono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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