L' estate è alle porte Puma | Chiesto un presidio della polizia municipale per Addaura Arenella e Vergine Maria

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un consigliere comunale ha presentato una richiesta ufficiale per attivare un presidio estivo della polizia municipale e incrementare i controlli nelle borgate marine di Addaura, Arenella e Vergine Maria. La proposta riguarda specificamente le zone costiere, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza durante il periodo estivo. La richiesta è stata trasmessa alle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sulle risposte o sui tempi di attuazione.

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“Ho trasmesso una richiesta formale per l’attivazione di un presidio estivo di polizia municipale - afferma il consigliere comunale Natale Puma - e di controlli mirati nelle borgate marinare Addaura, Arenella e Vergine Maria. Con l’arrivo della stagione estiva, infatti, queste zone vengono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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