L' estate è alle porte Puma | Chiesto un presidio della polizia municipale per Addaura Arenella e Vergine Maria

Notizia in breve

Un consigliere comunale ha presentato una richiesta ufficiale per attivare un presidio estivo della polizia municipale e incrementare i controlli nelle borgate marine di Addaura, Arenella e Vergine Maria. La proposta riguarda specificamente le zone costiere, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza durante il periodo estivo. La richiesta è stata trasmessa alle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sulle risposte o sui tempi di attuazione.