Brancaccio approvata mozione per un presidio fisso della polizia municipale in piazzetta Puglisi

In piazzetta Puglisi, uno dei luoghi simbolo della memoria civile di Palermo, è stata approvata una mozione che prevede l'istituzione di un presidio fisso della polizia municipale. La proposta mira a garantire una presenza costante delle forze dell’ordine per aumentare la sicurezza e la tutela nell’area. La decisione è stata presa durante una riunione del consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza.

Una mozione per chiedere maggiore sicurezza e tutela in uno dei luoghi simbolo della memoria civile di Palermo. Il consiglio della seconda circoscrizione ha approvato l’atto, a firma del presidente Giuseppe Federico, che punta all’istituzione di un presidio fisso della polizia municipale nella.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate M5S, chiesto presidio stabile della polizia municipale allo ZenConcetta Amella, capogruppo in Consiglio comunale e componente della terza commissione Aziende partecipate: "Le periferie non possono essere lasciate... Più sicurezza a piazza del popolo, il comitato dei residenti propone un presidio fisso di polizia"Il comitato dei residenti di Piazza del Popolo e Largo Seggiola desidera esprimere un sincero ringraziamento alle forze dell’ordine per l’importante...