Estate alle porte | al via il nuovo presidio di sicurezza a Santa Maria di Castellabate
Con l’arrivo dell’estate, le autorità locali hanno avviato un nuovo presidio di sicurezza a Santa Maria di Castellabate. È stato firmato un accordo temporaneo tra il Comune, l’Associazione Commercianti e un’associazione di protezione ambientale, con l’obiettivo di aumentare i controlli e migliorare la sicurezza nella zona. La collaborazione prevede l’attivazione di misure specifiche per garantire maggiore tutela durante la stagione estiva.
Più sicurezza e controlli in vista dell'estate, a Castellabate. Siglato, in via sperimentale, un accordo tra l’Amministrazione Comunale, l’Associazione Commercianti Castellabate e l’Associazione di Protezione Ambientale – Ekoclub international della locale sezione, per il miglioramento della.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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