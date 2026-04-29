Estate alle porte | al via il nuovo presidio di sicurezza a Santa Maria di Castellabate

Con l’arrivo dell’estate, le autorità locali hanno avviato un nuovo presidio di sicurezza a Santa Maria di Castellabate. È stato firmato un accordo temporaneo tra il Comune, l’Associazione Commercianti e un’associazione di protezione ambientale, con l’obiettivo di aumentare i controlli e migliorare la sicurezza nella zona. La collaborazione prevede l’attivazione di misure specifiche per garantire maggiore tutela durante la stagione estiva.