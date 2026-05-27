In Francia sono state registrate sette morti collegate al caldo, mentre in Gran Bretagna cinque persone sono decedute con temperature che hanno raggiunto i 35 gradi. In Belgio e nei Paesi Bassi, i termometri segnano 32 gradi. L’estate di maggio si presenta con temperature record in diverse parti d’Europa, superando i 35 gradi in alcune zone.

Sette morti "direttamente o indirettamente" legati al caldo in Francia e cinque in Gran Bretagna, dove le temperature raggiungono il record di 35 gradi mentre in Belgio e nei Paesi Bassi la colonnina del termometro si ferma a 32. Ma l’ ondata di calore porta soprattutto da domani i primi bollini rossi dell’anno a Bologna, Firenze, Roma e Torino, mentre già da oggi l’allerta è arancione in 14 città. LE VITTIME IN FRANCIA E NEL REGNO UNITO. La portavoce del governo francese, Maud Bregeon, ha spiegato che dei sette decessi collegati all’ondata di calore due persone sono morte annegate in Gironda, una nella Marna, un’altra in Seine-et-Marne e un’altra in Maine-et-Loire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’estate di maggio. Colonnina oltre i 35 gradi. Già sette vittime in Francia

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