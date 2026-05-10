Loris Karius innamorato | la foto di Diletta Leotta con i loro figli per celebrare la Festa della Mamma

Diletta Leotta ha condiviso una foto con i loro figli in occasione della Festa della Mamma, pochi giorni dopo aver annunciato sui social la nascita del loro secondo bambino. La foto mostra la conduttrice insieme ai figli, mentre il portiere ha commentato con parole affettuose. La celebrazione si è svolta a poche ore dalla comunicazione ufficiale della nascita, che è stata resa nota attraverso un post online.

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