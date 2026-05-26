Diletta Leotta nella mega villa multimilionaria sul Lago di Garda

Da bresciatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una villa multimilionaria si trova sul Lago di Garda, una zona che attrae frequentemente celebrità, sportivi e personaggi dello spettacolo italiani e internazionali. La località è diventata una meta esclusiva per chi cerca residenze di lusso e momenti di relax in ambienti privati. La presenza di queste personalità contribuisce a rafforzare la reputazione dell’area come destinazione di alto livello.

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C’è un indirizzo del jet set italiano (e non solo) che continua a conquistare celebrities, sportivi e volti dello spettacolo: il lago di Garda, diventato sempre più meta esclusiva per star internazionali e coppie glamour. Adesso anche Diletta Leotta si è lasciata sedurre dall’atmosfera elegante e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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