Tra pochi giorni, il Mugello ospiterà il Gran Premio d’Italia di MotoGP, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di moto e sport motoristici. La manifestazione si svolgerà su tre giorni, durante i quali si susseguiranno gare, spettacoli musicali e la presenza delle Frecce Tricolori. L’evento attirerà numerosi visitatori e appassionati provenienti da diverse regioni, creando un’atmosfera di festa e di grande coinvolgimento tra gli spettatori presenti.

Firenze, 20 maggio 2026 - Manca poco a uno degli eventi più attesi dell’anno per gli amanti della MotoGP: il Gran Premio d’Italia al Mugello. Dal 29 al 31 maggio 2026 l’Autodromo del Mugello a Scarperia si prepara ad accogliere migliaia di tifosi per un fine settimana che, come da tradizione, unisce spettacolo in pista e festa fuori dal circuito. E' sempre una grande festa al Mugello durante i giorni del MotoGp Un appuntamento considerato imperdibile da piloti e appassionati, in uno dei tracciati più tecnici e iconici del Motomondiale. Giudicato tra i circuiti più affascinanti e “old school” del calendario, il Mugello si trasforma ogni anno in un grande villaggio della MotoGP, una Woodstock dei motori tra musica, grigliate e intrattenimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - MotoGP al Mugello: tre giorni di festa tra gare, musica e Frecce Tricolori. Tutti gli eventi

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