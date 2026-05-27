Un artista ha presentato una mostra con opere ispirate all’Espressionismo, caratterizzate da un forte senso di serenità e di sospensione temporale. Le opere trasmettono un senso di calma, grazie a colori e forme che sembrano rallentare il ritmo del tempo. La mostra è stata aperta al pubblico in una galleria cittadina e rimarrà visitabile fino alla fine del mese. Non sono stati annunciati eventi collaterali o conferenze legate all’esposizione.

Alcuni artisti mostrano nelle loro opere una spiccata capacità di permettere al loro io interiore di approcciare la realtà in maniera contemplativa, trovando così una dimensione ideale in cui tutto appare calmo, e rapita da tutto ciò che passa sotto il loro sguardo e che, di conseguenza, cattura l’osservatore proprio per quell’illusione di trovarsi di fronte a una vera e propria oasi di morbidezza percettiva. Le sfaccettature stilistiche che contraddistinguono ciascuno di questi autori possono variare nell’aspetto esteriore e nella forma ma ciò che non cambia è la sensazione che attraverso le loro opere viene trasmessa, emanata fino a raggiungere il fruitore che non può fare a meno di sentirsi immerso nell’atmosfera di tranquillità ricevuta nel momento in cui si trova davanti a quel tipo di narrazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - L’Espressionismo di Salvatore Peritore, quando lo sguardo artistico sospende il tempo e si avvolge di serenità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tra Informale Materico, Surrealismo ed Espressionismo l’eclettismo artistico di Franca FabrizioTra le forme di espressione artistica, alcuni artisti scelgono di mescolare diversi linguaggi come l'informale materico, il surrealismo e...

Il fantasioso e sognante mondo di Eva Fousová, quando il Naif si mescola con Espressionismo e Art NouveauUn’opera di Eva Fousová combina elementi di Naif, Espressionismo e Art Nouveau, creando un mondo fantasioso e sognante.

Si parla di: I dipinti più costosi mai venduti: quando l’arte supera il valore dell’oro.

Espressionismo italiano tra dittatura e libertà dal passato al presenteUna mostra allo spazio Arca di Vercelli dedicata all’Espressionismo italiano nel periodo del ventennio fascista tiene insieme passato storico e il contemporaneo, proponendo anche uno sguardo sull’oggi ... torino.repubblica.it

L'espressionismo italiano in mostra, 130 capolavori alla GamNon si organizzava una mostra dedicata all'espressionismo italiano dal 1990, quando Renato Barilli e Alessandra Borgogelli ne curarono una alla Mole Antonelliana, a Torino. Ma le cose cambiano. Da ... ansa.it