Un’opera di Eva Fousová combina elementi di Naif, Espressionismo e Art Nouveau, creando un mondo fantasioso e sognante. L’artista utilizza l’acrilico su tela in un formato di 70x50 centimetri, con un prezzo di 7.600 corone. La composizione si distingue per il suo stile che mescola stili diversi, offrendo una rappresentazione che invita alla fuga dalla realtà quotidiana.

Opojeni v propojení 70×50 cm Akryl na plátn? Cena: 7 600 K? L’evasione dalla realtà ordinaria è un tema che appartiene a tutti quegli artisti che non riescono a soffermarsi nelle pieghe di una quotidianità troppo concreta, troppo pragmatica o brutta per poter permettere alla loro interiorità e alla creatività di manifestarsi in tutta la pienezza e spontaneità. Dunque dipingere diviene quella terra di mezzo dove la contingenza riesce a elevarsi verso una dimensione più ideale, e il lato immaginativo non si stacca mai completamente da ciò che lo sguardo coglie intorno a sé, dando così vita ad ambientazioni magiche ma possibili, a scenari fanciulleschi eppure potenzialmente a portata di mano proprio per quello strano attaccamento al visibile.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Il fantasioso e sognante mondo di Eva Fousová, quando il Naif si mescola con Espressionismo e Art Nouveau

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