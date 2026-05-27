Il Lesmo ha annunciato il nuovo direttore sportivo, Speziale, dopo essere stato eliminato dai playoff in finale dall’Olginatese. Nonostante la sconfitta, la squadra ha deciso di ripartire subito con nuovi progetti per la stagione 202627. La dirigenza ha iniziato a pianificare gli acquisti e le strategie, senza fermarsi alla delusione della sconfitta.

L’uscita di scena dai playoff per mano dell’Olginatese in finale non ha scoraggiato la dirigenza del Lesmo che, smaltita la delusione, si è messa al lavoro per programmare la stagione 202627. La grande novità è alla voce del direttore sportivo. E qui si cambia davvero tutto perché dall’esperienza trentennale di Marino Fumagalli si passa a un volto giovane. Dietro la scrivania siederà Christian Speziale, che dopo due anni di scuola nel ruolo di vice di Fumagalli, ora assume la titolarità della direzione e delle scelte. Speziale era anche match-analyst del club. Una rivoluzione a metà perché non cambia la guida della prima squadra nuovamente affidata a Simone Fossati, chiamato dodici mesi fa proprio da Fumagalli e convinto a scendere di categoria dopo la positiva esperienza a Lentate in Eccellenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lesmo riparte di slancio. Speziale è il nuovo ds

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