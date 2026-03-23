Il Terre riparte di slancio con tre reti alla Bobbiese

Da ilrestodelcarlino.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

BOBBIESE 0 TERRE DI CASTELLI 3 BOBBIESE: Ansaldi, A. Guglielmetti, Tessera (38’st Curti), Biolchi (38’st Blanco), Balbo, Compaore (42’st Kenzin) Cloralio (26’st Colley), Bongiorni, Scabini, Imprezzabile (26’st Velardi), E. Guglielmetti. A disp. Isola, Metti, Gambazza, Russo. All. Bongiorni TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Ceccarelli, Tzvetkov (32’st Giuricich), Esposito, Palmiero, Guidotti (24’st Carrozza), Nait Janane, Mondaini, Dembacaj, Zironi (26’st Azzi). A disp. Baraldi, Barbolini, Bruno, Masoch, Vezzani, Giordano. All. Ballotta (Cattani squalificato). Arbitro: Di Rocco di Pescara Reti: 12’st Nait, 20’st Tzvetkov, 47’st autorete... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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