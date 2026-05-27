A Lerici, si apre la corsa per la formazione della nuova giunta comunale. Due nomi, Toracca e Saisi, sono considerati possibili candidati per entrare in squadra. Ieri mattina, un rappresentante ha visitato gli uffici del municipio, entrando in diversi reparti. La visita si è svolta in modo regolare e senza incidenti, segnando l’inizio delle discussioni ufficiali sulla composizione della futura amministrazione.

Ieri mattina ha varcato la soglia del municipio come fatto negli ultimi dieci anni, ed è andato a visitare tutti gli uffici. Lo ha fatto per la prima volta da sindaco, dopo aver stravinto le elezioni. Una prima giornata di. normale amministrazione, quella di Marco Russo, chiamato già nei prossimi giorni ad affrontare la questione della formazione della giunta comunale. Al di là dei rumors e delle indiscrezioni che, come plausibile, sono emerse già a poche ore dall’esito delle urne, il sindaco ha le idee chiare. "Non ho ancora deciso, ma di certo tutti i quattro assessori dovranno avere come caratteristica principale il rapporto diretto col cittadino e col territorio – dice il neo sindaco –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lerici, scatta il toto-giunta. Toracca e Saisi papabili per un posto in squadra

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