Nel 1960, un pediatra italiano e una chirurga canadese arrivarono nel Nord Uganda, trovando un piccolo ospedale missionario e un'area afflitta da povertà e mancanza di personale sanitario. Con il passare degli anni, la loro attività ha portato alla formazione di oltre 600 studenti africani nelle scuole sanitarie locali, creando un percorso di formazione e tirocinio per futuri medici della regione.

Quando Piero Corti, pediatra brianzolo, e Lucille Teasdale, chirurga canadese, arrivarono nel Nord Uganda nei primi anni Sessanta, trovarono un piccolo ospedale missionario e un territorio segnato da povertà e carenza di medici e infermiere. Il loro progetto non fu solo curare chi arrivava al St. Mary’s Hospital Lacor, ma costruire le condizioni perché, un giorno, fossero gli stessi professionisti ugandesi a prendersi cura della propria gente. Da quest’intuizione nacquero anche le scuole sanitarie del Lacor. La scelta fu lungimirante: in un Paese attraversato da crisi politiche, guerra e instabilità, affidare il futuro della salute a competenze locali significava rendere l’ospedale più forte e più radicato nella comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’eredità dei coniugi Corti. Oltre 600 studenti africani nelle scuole sanitarie. Tirocini per futuri medici

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