Studenti donatori di midollo osseo oltre 500 test eseguiti nelle scuole di Foggia e provincia

Notizia in breve

Oltre 500 test di compatibilità sono stati effettuati nelle scuole di Foggia e provincia da studenti donatori di midollo osseo. L’iniziativa ha coinvolto diverse scuole e ha permesso di raccogliere campioni per la ricerca di donatori compatibili. L’evento si è svolto in un pomeriggio dedicato alla solidarietà, con il coinvolgimento diretto degli studenti e del personale scolastico.