Studenti donatori di midollo osseo oltre 500 test eseguiti nelle scuole di Foggia e provincia
Oltre 500 test di compatibilità sono stati effettuati nelle scuole di Foggia e provincia da studenti donatori di midollo osseo. L’iniziativa ha coinvolto diverse scuole e ha permesso di raccogliere campioni per la ricerca di donatori compatibili. L’evento si è svolto in un pomeriggio dedicato alla solidarietà, con il coinvolgimento diretto degli studenti e del personale scolastico.
Un pomeriggio carico di emozioni autentiche, che racconta la forza della solidarietà e l'importanza vitale di fare rete. Presso la sede di Ail Foggia, i rappresentanti di Admo Puglia (Associazione Donatori Midollo Osseo) hanno consegnato al presidente dell'associazione contro le leucemie, il dott. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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