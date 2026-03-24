Medici indagati Ferrero FdI | Serve neutralità nelle funzioni sanitarie

L'assessore regionale Fabi: "C’è un’indagine in corso e saranno gli accertamenti degli organi giudiziari a valutare se ci siano state o meno irregolarità" "La Regione dica quali misure urgenti intenda adottare, anche in raccordo con l’Ausl Romagna, per garantire che l’esercizio delle funzioni sanitarie sia improntato a criteri di rigorosa neutralità e fondato esclusivamente su evidenze scientifiche, nel pieno rispetto dei principi di legalità e imparzialità dell’azione amministrativa sanitaria regionale". A chiederlo, nel question time odierno, sono i consiglieri di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero (primo firmatario) e Nicola... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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