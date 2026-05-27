Lerda ha firmato con lo Spezia, sottolineando che in Serie C è fondamentale avere uomini pronti e motivati. Ha evidenziato che la motivazione può fare la differenza rispetto al talento tecnico. Da questa esperienza, ha appreso che la preparazione mentale e l’impegno sono essenziali per affrontare le difficoltà del campionato. Nessuna menzione di nomi o dettagli specifici su altri aspetti.

? Domande chiave Come può la motivazione prevalere sul talento tecnico in Serie C?. Quale lezione ha imparato Lerda dalla sua esperienza al Crotone?. Chi sono le squadre che potrebbero ostacolare la promozione dello Spezia?. Perché il blasone del club non garantisce risultati in questa categoria?.? In Breve Lerda cita l'esperienza al Crotone per sottolineare l'importanza del cambio organico.. Reggiana, Pescara e Ravenna sono le squadre individuate come principali rivali.. Il ritorno in Serie C avviene dopo 14 anni di assenza nel Golfo.. L'obiettivo primario è la vittoria del campionato per evitare i 38 play-off.. Franco Lerda lancia un monito severo allo Spezia per la nuova sfida in Serie C, sottolineando come la gestione degli uomini rappresenti il fattore decisivo per evitare nuovi errori tecnici e morali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lerda allo Spezia: in Serie C non bisogna sbagliare gli uomini

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