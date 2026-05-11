Una partita difficile e combattuta, caratterizzata da molte occasioni da entrambe le parti. I giocatori si sono impegnati al massimo, dimostrando determinazione e abilità sul campo. Nonostante gli sforzi, alcune chance sono sfuggite, lasciando spazio a riflessioni sulle prossime sfide. I commenti post-match evidenziano la soddisfazione per il risultato, ma anche la consapevolezza che bisogna migliorare nelle occasioni da sfruttare.

"E’ stata una partita tirata. Per la quantità di occasioni create, direi che è un successo meritato". Alessandro Dal Canto commenta così l’esaltante 3-1 rifilato dal Prato (all’ottava affermazione consecutiva) al Siena. Il tecnico dei lanieri, al netto della soddisfazione per il traguardo raggiunto dai suoi, non esita a tirare le orecchie ai propri calciatori per le tante palle gol non capitalizzate, che sarebbero potute costare caro. "Abbiamo commesso l’errore di non andare in vantaggio, non sfruttando le opportunità collezionate: abbiamo avuto tante situazioni per sbloccare la partita. Di contro, al secondo tiro concesso, abbiamo subito lo 0-1.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Bravi ragazzi, ma non bisogna sbagliare quelle occasioni"

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