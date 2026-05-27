Lercara Friddi riapre l' asilo nido Don Lorenzo Milani dopo i lavori di ampliamento

Notizia in breve

L'asilo nido Don Lorenzo Milani di Lercara Friddi ha riaperto dopo lavori di ristrutturazione e ampliamento. La struttura, che era chiusa per interventi di manutenzione, ora dispone di nuovi spazi e servizi. I lavori hanno riguardato l’ampliamento delle aree interne ed esterne, con l’obiettivo di migliorare le condizioni per i bambini e il personale. La riapertura è avvenuta questa settimana, con un nuovo allestimento degli ambienti. Non sono state comunicate date precise sui lavori o sui costi sostenuti.