Lercara Friddi riapre l' asilo nido Don Lorenzo Milani dopo i lavori di ampliamento
L'asilo nido Don Lorenzo Milani di Lercara Friddi ha riaperto dopo lavori di ristrutturazione e ampliamento. La struttura, che era chiusa per interventi di manutenzione, ora dispone di nuovi spazi e servizi. I lavori hanno riguardato l’ampliamento delle aree interne ed esterne, con l’obiettivo di migliorare le condizioni per i bambini e il personale. La riapertura è avvenuta questa settimana, con un nuovo allestimento degli ambienti. Non sono state comunicate date precise sui lavori o sui costi sostenuti.
L'asilo nido Don Lorenzo Milani di Lercara Friddi ha riaperto le sue porte dopo un importante intervento di ristrutturazione e ampliamento. La struttura, che ora supera i 500 metri quadrati, è stata restituita ai bambini e alle famiglie del comune palermitano grazie ai fondi del programma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Aree industriali, parte la riqualificazione dell'agglomerato di Lercara FriddiÈ partita la riqualificazione dell'agglomerato industriale di Lercara Friddi, nell'ambito di un piano regionale.
Lercara Friddi, il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2025Il Consiglio comunale di Lercara Friddi ha approvato il rendiconto 2025 con 8 voti favorevoli e una astensione.