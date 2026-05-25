Aree industriali parte la riqualificazione dell' agglomerato di Lercara Friddi

È partita la riqualificazione dell'agglomerato industriale di Lercara Friddi, nell'ambito di un piano regionale. Il progetto è gestito dall’Irsap e mira a migliorare le infrastrutture produttive dell’area. L’intervento riguarda le zone industriali della Sicilia e si inserisce in un piano più ampio del governo. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di realizzazione o sui fondi coinvolti.

Va avanti il piano di riqualificazione delle aree industriali siciliane avviato dal governo Schifani e attuato dall'Irsap per rendere più competitive e attrattive le infrastrutture produttive dell’Isola. Stamattina, nell’agglomerato di contrada San Biagio a Lercara Friddi, in provincia di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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