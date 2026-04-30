Lercara Friddi il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2025
Il Consiglio comunale di Lercara Friddi ha approvato il rendiconto 2025 con 8 voti favorevoli e una astensione. La seduta si è svolta nei tempi previsti, senza ritardi o ostacoli. La delibera riguarda la gestione finanziaria del Comune per l’anno in corso, ed è stata approvata secondo le procedure stabilite. La decisione è stata presa all’unanimità, con il voto favorevole di otto membri e un’astensione.
Il Consiglio comunale di Lercara Friddi con 8 voti favorevoli ed una astensione ha approvato nei tempi il rendiconto 2025. "Siamo tra i 70 (su 391 comuni siciliani ) a riuscire a farlo - commenta il sindaco Luciano Marino -. Un risultato storico: avanzo positivo, equilibri rispettati, gestione.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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