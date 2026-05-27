LEPAS presenta LEX e accelera sulla mobilità elettrica globale

Notizia in breve

L’azienda presenta LEX, il nuovo brand del Gruppo Chery dedicato ai veicoli elettrici. La casa automobilistica ha sviluppato un’architettura avanzata per i modelli NEV, con focus su autonomia estesa, comfort digitale e tecnologie intelligenti. L’obiettivo è rafforzare la presenza sui mercati internazionali nel settore della mobilità elettrica.