LEPAS presenta LEX e accelera sulla mobilità elettrica globale

Da webmagazine24.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’azienda presenta LEX, il nuovo brand del Gruppo Chery dedicato ai veicoli elettrici. La casa automobilistica ha sviluppato un’architettura avanzata per i modelli NEV, con focus su autonomia estesa, comfort digitale e tecnologie intelligenti. L’obiettivo è rafforzare la presenza sui mercati internazionali nel settore della mobilità elettrica.

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(Adnkronos) – Il nuovo brand del Gruppo Chery presenta un’architettura evoluta dedicata ai modelli NEV, puntando su autonomia estesa, comfort digitale e tecnologie intelligenti per i mercati internazionali. Il futuro della mobilità elettrificata secondo LEPAS passa attraverso la nuova piattaforma intelligente LEX, architettura tecnologica sviluppata per supportare una gamma completa di veicoli NEV destinati ai principali. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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