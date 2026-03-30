Mobilità elettrica Vitali SpA accelera sull’e-BRT di Bergamo
Vitali SpA ha firmato un accordo per lo sviluppo di un sistema di trasporto rapido in autobus elettrici nella città di Bergamo. Il progetto prevede l’implementazione di un e-BRT, un sistema di trasporto pubblico su rotaia e strade dedicate, nel quadro degli interventi per la mobilità sostenibile in Lombardia. La realizzazione mira a ridurre le emissioni e a migliorare la qualità del servizio pubblico locale.
C’è la firma di Vitali SpA su uno dei progetti più ambiziosi per la mobilità sostenibile in Lombardia. L’azienda di costruzioni con sede a Bonate Sotto, guidata dal presidente Massimo Vitali, è tra i principali attori nella realizzazione dell’e-BRT Bergamo – Dalmine – Verdellino, il primo sistema regionale di Trasporto Rapido su Bus completamente elettrici. Un’infrastruttura strategica, lunga circa 30 chilometri complessivi tra andata e ritorno e articolata in 36 fermate, destinata a collegare il Polo Intermodale della stazione di Bergamo con Dalmine e Verdellino. L’obiettivo è chiaro: alleggerire il traffico e offrire un’alternativa efficiente e sostenibile alla mobilità tradizionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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