Vitali SpA ha firmato un accordo per lo sviluppo di un sistema di trasporto rapido in autobus elettrici nella città di Bergamo. Il progetto prevede l’implementazione di un e-BRT, un sistema di trasporto pubblico su rotaia e strade dedicate, nel quadro degli interventi per la mobilità sostenibile in Lombardia. La realizzazione mira a ridurre le emissioni e a migliorare la qualità del servizio pubblico locale.

C’è la firma di Vitali SpA su uno dei progetti più ambiziosi per la mobilità sostenibile in Lombardia. L’azienda di costruzioni con sede a Bonate Sotto, guidata dal presidente Massimo Vitali, è tra i principali attori nella realizzazione dell’e-BRT Bergamo – Dalmine – Verdellino, il primo sistema regionale di Trasporto Rapido su Bus completamente elettrici. Un’infrastruttura strategica, lunga circa 30 chilometri complessivi tra andata e ritorno e articolata in 36 fermate, destinata a collegare il Polo Intermodale della stazione di Bergamo con Dalmine e Verdellino. L’obiettivo è chiaro: alleggerire il traffico e offrire un’alternativa efficiente e sostenibile alla mobilità tradizionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mobilità elettrica, Vitali SpA accelera sull’e-BRT di Bergamo

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