Lepas debutta ad Auto China 2026 | eleganza e mobilità globale

Lepas ha presentato ufficialmente il suo nuovo modello all'Auto China 2026. La kermesse, che si svolge in Cina, ha visto la prima esposizione del veicolo sul mercato asiatico. La casa automobilistica ha mostrato un’auto caratterizzata da linee eleganti e tecnologia avanzata. La presentazione si è svolta in una delle principali fiere del settore, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e media specializzati.

(Adnkronos) – Non è un semplice lancio, ma una dichiarazione d’intenti. Con il debutto ufficiale ad Auto China 2026, LEPAS entra nel panorama globale dei veicoli elettrificati con un’identità precisa: portare la mobilità oltre la dimensione tecnica, trasformandola in un’esperienza quotidiana più fluida e coerente con le esigenze reali degli utenti. Lo stand del Gruppo Chery ha attirato oltre 4.000 operatori internazionali, segno di una presenza ormai consolidata su scala globale. In questo contesto, LEPAS ha scelto di posizionarsi come brand premium NEV, mettendo al centro una filosofia chiara: eleganza, semplicità e concretezza. Non numeri o promesse, ma un approccio che guarda all’utilizzo reale dell’auto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Ho provato le Auto CINESI 2026: l'Europa deve preoccuparsi Notizie correlate LEPAS L6 debutta a Milano: il Suv ibrido plug-in che unisce eleganza, autonomia e visione globaleC’è un luogo, più di altri, in cui il design smette di essere semplice esercizio estetico e diventa dichiarazione d’intenti: Milano. LEPAS apre in Italia un nuovo capitolo della mobilità elegante(Adnkronos) – LEPAS, uno dei marchi del gruppo Chery, compie il primo passo concreto nel mercato italiano con l’avvio del roadshow nazionale, un tour... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Chery accelera sulla mobilità globale, debutta Lepas ad Auto China 2026; È arrivato un nuovo SUV cinese, anche ibrido: si chiama Lepas L6; LEPAS L4 debutta al Salone di Pechino 2026: il nuovo SUV elettrico Chery che punta all’Europa; Chery lancia LEPAS, il nuovo brand globale elettrico. Lepas debutta ad Auto China 2026: eleganza e mobilità globaleLepas debutta ad Auto China 2026 con L4, L6 EV e PHEV: gamma NEV globale tra design, tecnologia intuitiva e mobilità ... adnkronos.com LEPAS ad Auto China 2026LEPAS, il nuovissimo brand premium NEV del Gruppo Chery, ha fatto il suo debutto ad Auto China con lo slogan Elegance Moves the World. Il marchio ha presentato la propria strategia NEV e introdotto ... motorinolimits.com VIDEO | Auto China 2026, da Pechino le nuove frontiere dell'automotive. Oltre mille modelli esposti: sui costruttori locali, mentre gli europei si ridimensionanoLeggi l'articolo completo su ANSA.it #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook Chery accelera sulla mobilità globale, debutta Lepas ad Auto China 2026. Il gruppo rafforza la sua espansione internazionale e guarda all'Italia #ANSAmotori #ANSA x.com