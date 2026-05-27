Lepanto Marino calcio a 5 sabato la presentazione del primo memorial Giordano Gallotti

Notizia in breve

Sabato si terrà la presentazione del primo memorial dedicato a Giordano Gallotti, organizzato dalla squadra di calcio a cinque Lepanto Marino. L’evento si svolge a Marino, nella zona di Roma, e segue la conclusione del campionato di serie D. La manifestazione è stata annunciata dopo la fine della stagione agonistica, con dettagli ancora da definire. La squadra ha comunicato l’appuntamento attraverso i propri canali ufficiali.