Lepanto Marino calcio a 5 sabato la presentazione del primo memorial Giordano Gallotti

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato si terrà la presentazione del primo memorial dedicato a Giordano Gallotti, organizzato dalla squadra di calcio a cinque Lepanto Marino. L’evento si svolge a Marino, nella zona di Roma, e segue la conclusione del campionato di serie D. La manifestazione è stata annunciata dopo la fine della stagione agonistica, con dettagli ancora da definire. La squadra ha comunicato l’appuntamento attraverso i propri canali ufficiali.

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