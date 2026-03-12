Lepanto Marino calcio a 5 Finamore | Obiettivo è arrivare tra le prime quattro

L’Under 17 della Lepanto Marino calcio a 5 si sta avvicinando alla fase finale della stagione. Il tecnico Finamore ha dichiarato che l’obiettivo della squadra è entrare tra le prime quattro posizioni in classifica. La formazione di Marino (Rm) lavora intensamente in vista delle prossime gare, in un momento cruciale per il campionato regionale.

Marino (Rm) – L'Under 17 regionale della Lepanto Marino calcio a 5 si prepara per il momento decisivo della stagione. I ragazzi dei mister Francesco Brunori e Danilo Marzialetti hanno vinto il match col Club Latina (squadra fuori classifica) con un buon 5-3 e tra i protagonisti c'è stato Samuele Finamore, difensore classe 2010 autore di una doppietta che ha "accompagnato" la tripletta di D'Amata. "E' stato un buon allenamento, senza particolari pressioni di classifica. Abbiamo dimostrato di stare bene e di arrivare in una buona condizione generale ai prossimi appuntamenti". Che sicuramente saranno molto pesanti: "Prima avremo la sfida...

