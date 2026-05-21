Lepanto Marino calcio a 5 il preparatore Falotico | La squadra ha lavorato tanto
La squadra di calcio a 5 della Lepanto Marino ha concluso il campionato di serie D senza ottenere vittorie in tutte le partite del girone di ritorno. Il preparatore, che ha seguito gli allenamenti, ha commentato che la squadra ha lavorato molto durante la stagione. La stagione si è chiusa con risultati che non hanno permesso di ottenere un risultato perfetto nel secondo semestre. La squadra ha affrontato tutte le partite con impegno, anche se i risultati non sono stati quelli sperati.
Marino (Rm) – La serie D della Lepanto Marino calcio a 5 ha chiuso il suo campionato senza riuscire a fare “l’en plein” di vittorie nell’intero girone di ritorno. Sul campo del Granata i castellani hanno perso 8-7, ma si sono comunque piazzati secondi nel girone C della categoria. “E’ stata una. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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